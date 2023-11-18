شي جين بينغ يؤكد ضرورة وقف تسييس التجارة ويحدد هدف تنمية الصين

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في حديث على هامش قمة آبيك ضرورة مقاومة دول منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لتسييس القضايا التجارية والاقتصادية، ومنع تحويلها إلى أسلحة.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي جين بينغ قوله: "تجربة التنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تبين لنا أن الانفتاح يؤدي إلى الرخاء، فيما يؤدي الانغلاق إلى الانحدار".

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وأشار إلى ضرورة "دعم التجارة والاستثمار الحر والمفتوح، والحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يركز على منظومة التجارة العالمية ويعززها، والحفاظ على الاستقرار والأداء السلس لسلاسل الصناعة والتوريد العالمية".

وأضاف الزعيم الصيني: "يجب علينا التصدي لمحاولات تسييس القضايا التجارية والاقتصادية وتحولها إلى أسلحة وطمس مفهوم الأمن في هذا المجال".

وقال الرئيس الصيني إن هدف التنمية في الصين، هو توفير حياة كريمة لشعبها، وليس إبعاد أي أحد.

وتابع شي جين بينغ القول: "تتمسك الصين بطريق التنمية السلمية، والهدف الرئيسي للتنمية هو أن يعيش الشعب الصيني حياة طيبة، وليس إبعاد أي أحد".

ويشار إلى أن آبيك، هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. انعقدت قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم الرئاسة الأمريكية لآبيك في عام 2023.

المصدر: نوفوستي