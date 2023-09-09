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اعتقال رجل في دلهي عشية قمة العشرين بسبب بلاغ كاذب

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اعتقال رجل في دلهي عشية قمة العشرين بسبب بلاغ كاذب
Sputnik
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أفادت وكالة PTI للأنباء، بأن السلطات في دلهي بالهند قبضت على شاب عمره 21 عاما عشية قمة مجموعة العشرين لإطلاقه تحذيرا كاذبا بخصوص عربة مفخخة متجهة إلى مكان القمة.

وقالت الوكالة: "زعم المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن العربة المحملة بالأسلحة والمتفجرات كانت متجهة نحو منطقة براغاتي ميدان حيث تعقد قمة مجموعة العشرين. الشرطة أبدت رد فعل سريع وحاسم واتخذت الإجراءات اللازمة وتمكنت من كشف هوية المذنب وألقت القبض عليه لنشره معلومات كاذبة بشكل علني".

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وأوضحت الوكالة أن المتهم أرفق صورة للعربة بمنشوره على موقع التواصل الاجتماعي X. ونظرا لخطورة الموضوع، بحثت الشرطة عن العربة وعثرت عليها وتبين أنها لا تشكل أي تهديد.

ويأتي الاعتقال في الوقت الذي تخضع فيه العاصمة الهندية لإجراءات أمنية مشددة مع انعقاد قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين والتي بدأت صباح السبت.

المصدر: نوفوستي

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