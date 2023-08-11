بنغلاديش.. تسجيل أعلى زيادة يومية للإصابة بحمى الضنك وارتفاع الوفيات إلى 364

ذكرت مديرية الخدمات الصحية بوزارة الصحة البنغلاديشية تشخيص 2959 إصابة بحمى الضنك في البلاد في الـ24 ساعة الماضية يوم الخميس وأنه أعلى رقم يسجل في يوم واحد حتى الآن هذا العام.

وقالت المديرية العامة للخدمات الصحية في بيان لها إنه في الفترة نفسها أيضا، توفّي 12 شخصا بسبب المرض، الذي ينتقل بواسطة البعوض.

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وبحسب الأرقام التي نشرتها المديرية، تم تشخيص إصابة 1097 شخصا بحمى الضنك في دكّا وحدها في يوم الخميس.

ولفتت المديرية إلى أنّه مع الإبلاغ عن الإصابات الجديدة حتى الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، ارتفع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك إلى 78028 حالة في بنغلاديش حتى الآن هذا العام.

وفي سبيل مكافحة العدد المتزايد لحالات حمى الضنك، عملت السلطات الصحية على تعزيز تدابيرها للتحقق من الوضع الحالي للبعوض وإجراء عمليات مكافحة اليرقات.

وكانت "شينخوا" قد أفادت بوفاة 273 شخصا أصيبوا بالحمى ذاتها في بنغلاديش منذ بداية العام الجاري.

هذا وتنتشر حمى الضنك في الأًصل في البلدان ذات المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية. ويتم نشر الفيروس من قبل إناث البعوض.

المصدر: شينخوا