الصحة العالمية: حمى الضنك تهدد نصف سكان الأرض

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حمى الضنك تهدد ما يقارب نصف سكان العالم، خاصة مع وصول عدد الإصابات سنويا إلى ما بين 100 و400 مليون شخص.

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وذكرت المنظمة في إحاطة إعلامية للدكتور رامان فلايودان، المسؤول بقطاع مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة، اليوم الجمعة في جنيف، أن المنطقة الأمريكية وحدها أبلغت خلال الجزء المنقضي من العام الجاري عن قرابة 3 ملايين إصابة.

وأوضح الدكتور فلايودان أن أعراض حمى الضنك لا تظهر غالبا على معظم المصابين، مشيرا إلى أن الأعراض الأكثر شيوعا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام الجسم والغثيان والطفح الجلدي.

المصدر: وام