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إنقاذ 7 أشخاص من تحت أنقاض مبنى قصفته قوات كييف في جمهورية لوغانسك

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إنقاذ 7 أشخاص من تحت أنقاض مبنى قصفته قوات كييف في جمهورية لوغانسك
Sputnik
المبنى السكني الذي تعرض للقصف من قبل قوات كييف
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية الانتهاء من أعمال الإنقاذ في المبنى السكني الذي تعرض للقصف من قبل قوات كييف، وأكدت إنقاذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت لأكثر من 24 ساعة باستخدام معدات خاصة، وفي كثير من الأحيان يدويا.

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وشارك 68 شخصا و10 آليات في إزالة الأنقاض.

وشنت القوات الأوكرانية صباح الجمعة الماضية هجمات صاروخية على أهداف مدنية في جمهورية لوغانسك، باستخدام 5 صواريخ من طراز "أتاكمس" أمريكية الصنع تم إسقاط أربعة منها.

وقال حاكم الجمهورية ليونيد باسيتشنيك إن أكثر من 30 مبنى متعدد الطوابق في الجزء الشرقي من لوغانسك ومدرستين وثلاث رياض أطفال وكلية محلية تضررت نتيجة الهجوم الأوكراني.

المصدر: RT

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