وفاة 273 شخصا بحمى الضنك في بنغلاديش

أفادت وكالة "شينخوا" بوفاة 273 شخصا أصيبوا بحمى الضنك في بنغلاديش منذ بداية العام الجاري.

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن بيانات دائرة الصحة الرئيسية ببنغلاديش أن السلطات الصحية في البلاد سجلت 57127 حالة إصابة بهذا المرض منذ يناير الماضي، فيما يبلغ عدد المتوفين 47529 شخصا.

من جهته قال خبراء محليون في مجال الصحة أن نسبة الإصابة بالحمى بلغ بالفعل إلى ذروتها ومستوى الوباء، غير أن حكومة البلاد لا تؤكد ذلك رسميا.

وتساهم الأمطار الموسمية المستمرة في بنغلاديش في انتشار العدوى. ولا يزال نمو عدد المرضى بحمى الضنك مستمرا بالرغم من الإجراءات المتزايدة لسلطات البلاد للسيطرة على تكاثر البعوض وتكثيف مكافحة يرقاتها.

وفي عام 2022 سجلت بنغلاديش إصابة 62423 شخصا بهذا المرض ومقتل 281 منهم.

وينتشر حمى الضنك في الأًصل في البلدان ذات المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية. ويتم نشر الفيروس من قبل إناث البعوض. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه في السنوات الأخيرة أصبحت حمى الضنك عدوى سريعة الانتشار في جميع مناطق عملها. ويقدر عدد حالات الإصابة بالحمى بنحو 100-400 مليون شخص سنويا. وتكون أكثر من 80% من حالات الإصابة به خفيفة أو بدون أعراض. لكن الفيروس يمكن أن يسبب مرضا حادا شبيها بالإنفلونزا يمكن أن يتطور إلى مضاعفات قاتلة.

المصدر: نوفوستي