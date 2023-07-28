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"قوانينكم عنصرية".. مشادة بمجلس النواب الأمريكي بين نائبة ديمقراطية وآخر جمهوري

أخبار العالم

AP
النائبة الديمقراطية كوري بوش
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شهد مجلس النواب الأمريكي مشادة كلامية بين النائبة الديمقراطية كوري بوش، مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليسون، حيث وصفت بوش مشاريع قوانين الجمهوريين بأنها "عنصرية".

وبعد أن أقر المشرعون الجمهوريون أول قانون من أصل 12 قانونا للاعتمادات السنوية، صرخت بوش داخل قاعة المجلس "قوانينكم عنصرية"، بينما روج سكاليس لإقرار التشريع الذي يخصص التمويل للبناء العسكري، ووزارة شؤون المحاربين القدامى والوكالات ذات الصلة.

وقوبل التعليق باحتجاجات من المشرعين الجمهوريين ودعوات لحذف كلمات بوش من السجل الرسمي. ومع ذلك، أكدت النائبة الديمقراطية أنها لن تعتذر عن تصرفها وتصريحها، وغردت على "تويتر" قائلة: "لقد قلت ما قلته".

المصدر: RT

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بوتين: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ونعارض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية