"قوانينكم عنصرية".. مشادة بمجلس النواب الأمريكي بين نائبة ديمقراطية وآخر جمهوري

شهد مجلس النواب الأمريكي مشادة كلامية بين النائبة الديمقراطية كوري بوش، مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليسون، حيث وصفت بوش مشاريع قوانين الجمهوريين بأنها "عنصرية".

وبعد أن أقر المشرعون الجمهوريون أول قانون من أصل 12 قانونا للاعتمادات السنوية، صرخت بوش داخل قاعة المجلس "قوانينكم عنصرية"، بينما روج سكاليس لإقرار التشريع الذي يخصص التمويل للبناء العسكري، ووزارة شؤون المحاربين القدامى والوكالات ذات الصلة.

The House descends into chaos after Rep. Cori Bush (D-MO) shouts “Your bills are racist!” in response to House Majority Leader Steve Scalise’s speech in support of GOP appropriation bills.



“I said what I said,” Bush can be heard saying next. pic.twitter.com/6YmxMhPEgn — The Recount (@therecount) July 27, 2023

وقوبل التعليق باحتجاجات من المشرعين الجمهوريين ودعوات لحذف كلمات بوش من السجل الرسمي. ومع ذلك، أكدت النائبة الديمقراطية أنها لن تعتذر عن تصرفها وتصريحها، وغردت على "تويتر" قائلة: "لقد قلت ما قلته".

I said what I said 🤷🏾‍♀️ https://t.co/ZTjfUfJ24K — Congresswoman Cori Bush (@RepCori) July 27, 2023

المصدر: RT