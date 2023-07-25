الكرملين بوتين ولوكاشينكو التقيا "لضبط الساعة"

أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في بطرسبورغ مؤخرا، عقد لتبادل وجهات النظر وتنسيق العمل المشترك.

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وأضاف: التقيا "لضبط الساعة" وبحث القضايا الأمنية، إلا أنه "لم يكن الهدف من اللقاء عقد أي اتفاقات".

وخلال اللقاء، كشف لوكاشينكو لبوتين، أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الذين وصلوا إلى بيلاروس، يثيرون التوتر باندفاعهم للتوجه "في رحلة إلى الغرب، إلى وارسو".

وأضاف: "ربما لم يكن علي أن أفصح عن ذلك، لكنني سأفعل... مقاتلو "فاغنر" بدأوا يثيرون توتّرنا... يريدون التحرك إلى الغرب".

المصدر: نوفوستي