الدفاع الروسية تعلن صد هجوم بزورقين مسيرين على سفينة روسية بالجزء الجنوبي الغربي من البحرالأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم أوكراني ليلة الثلاثاء بزورقين مسيرين على سفينة الدورية الحربية "سيرغي كوتوف" الروسية في البحر الأسود.

وأكد بيان الوزارة أنه تم تدمير الزورقين بنيران السفينة الروسية على مسافة 1000 و 800 متر، دون وقوع إصابات على متن السفينة الحربية التي كانت تبحر في الجزء الجنوبي الغربي في البحر الاسود.

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ولفتت الوزارة إلى مواصلة السفينة في أداء مهامها في البحر بعد صد الهجوم بنجاح.

ويحاول نظام كييف باستخدام المسيرات شن محاولات هجومية باستمرار في القرم واستهداف أهداف مدنية وعسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف باستمرار ضرب جسر القرم، رغم أنه جسر مدني لا يستخدم في إمدادات القوات الروسية.

وكانت طائرتان أوكرانيتان مسيرتان قد شنتا هجوما إرهابيا على جسر القرم، أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل، وإلحاق ضرر بالطريق، فيما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على كييف في الهجوم، مشددا على أن هذه جريمة لا طائل من ورائها من وجهة النظر العسكرية، لأن جسر القرم "لم يعد يستخدم للنقل العسكري منذ فترة طويلة"، وأكد أن روسيا سترد بالشكل المناسب، حيث يستمر القصف الروسي لمواقع حيوية في عموم أوكرانيا منذ الاعتداء الأخير على جسر القرم.

المصدر: RT