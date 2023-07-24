صحيفة: الجيش الألماني انتقد القوات الأوكرانية في تقرير سري

أفادت صحيفة "بيلد" بأن الجيش الألماني أعد تقريرا سريا، انتقد فيه بشدة القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير يتضمن انتقادات بشأن عدم وجود القيادة الموحدة للوحدات العسكرية الأوكرانية، مما يزيد من احتمال "النيران الصديقة".

وحسب الصحيفة، أضاف التقرير أن هناك غيابا لبعض العناصر التي من شأنها أن تسمح بتحقيق التفوق في الوسائل القتالية في اللحظة الحاسمة.

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ويذكر التقرير أيضا أن التدريب الغربي والتفوق التقني أو التفوق العددي لن يساعد قوات كييف، في ظل إدارة مماثلة للعمليات القتالية.

وحسب تقرير الجيش الألماني المنشور، فإن أسباب مثل هذا الوضع تعود إلى العقيدة العسكرية الأوكرانية، حيث لا يستطيع الضباط إدارة القوات وفقا للنموذج الغربي، مما يقضي على نتائج تدريب العسكريين الأوكرانيين في الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير انتقد أيضا سير الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي بدأ في يونيو الماضي، حيث يشار إلى أنه "يتطور ببطء".

المصدر: تاس