موسكو تطمئن دول إفريقيا بشأن مستقبل إمدادات الحبوب

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بأن روسيا ستبذل ما بوسعها حتى لا تشعر الدول الإفريقية بتبعات إنهاء صفقة الحبوب.

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جاء ذلك في إفادة صحفية له، حيث تابع: "نحن نتفهم المخاوف التي قد تتكون لدى أصدقائنا الأفارقة، لكني أود القول بأن تلك المخاوف ليست مفهومة فحسب، بل ستؤخذ في الاعتبار بالكامل".

وأضاف فيرشينين، متحدثا عن عواقب إنهاء صفقة الحبوب: "بالطبع، تجري الاتصالات، وتبذل الجهود حتى لا تشعر الدول الإفريقية بأي عواقب سلبية، وستلقى البلدان المحتاجة، في سياق الاتصالات معنا، ومن خلال القمة الروسية الإفريقية المرتقبة، كل التأكيدات اللازمة فيما يتعلق باحتياجاتها إلى المنتجات الزراعية، وخاصة الحبوب".

المصدر: نوفوستي