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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره العماني وأمين عام مجلس التعاون الخليجي في موسكو

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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره العماني وأمين عام مجلس التعاون الخليجي في موسكو
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يعقد وزير الخارجية الروسي في هذه الأثناء في موسكو مؤتمرا صحفيا بمشاركة نظيره العماني، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي في ختام جلسة الحوار الاستراتجي بين روسيا ودول المجلس.

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يتبع ..

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