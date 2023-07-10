مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره العماني وأمين عام مجلس التعاون الخليجي في موسكو
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يعقد وزير الخارجية الروسي في هذه الأثناء في موسكو مؤتمرا صحفيا بمشاركة نظيره العماني، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي في ختام جلسة الحوار الاستراتجي بين روسيا ودول المجلس.
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يتبع ..