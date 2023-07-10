مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره العماني وأمين عام مجلس التعاون الخليجي في موسكو

يعقد وزير الخارجية الروسي في هذه الأثناء في موسكو مؤتمرا صحفيا بمشاركة نظيره العماني، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي في ختام جلسة الحوار الاستراتجي بين روسيا ودول المجلس.

لافروف: موسكو ترحب بتطوير العلاقات بين السعودية وإيران وهي خطوة تنعكس إيجابا على المنطقة

لافروف: نمو التعاون المالي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 11 مليار دولار

لافروف: ناقشنا تطورات الوضع في السودان وأبدينا قلقنا من تواصل القتال بين الجيش والدعم السريع

يتبع ..