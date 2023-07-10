لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في موسكو

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا اليوم الاثنين، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجية في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول المجلس.

وسيبحث الوزراء خلال الاجتماع مواضع مختلفة، وسيتبادلون وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ويضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول عربية هي البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.

وعقد الاجتماع الأول في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 2017، والثاني في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2019.

المصدر: نوفوستي