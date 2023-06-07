زيلينسكي يهاجم الصليب الأحمر والأمم المتحدة بشأن محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الصليب الأحمر والأمم المتحدة برفض طلبات أوكرانيا الخاصة بمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية، والتقييم الدبلوماسي المفرط للأحداث في المحطة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت كييف قد أرسلت طلبات إلى الصليب الأحمر والأمم المتحدة، "لم نتلق أي إجابات. لقد صدمت".

في ردود الفعل الحالية على الأحداث حول محطة الطاقة الكهرومائية، عبرت كلتا المنظمتين الدوليتين، حسب زيلينسكي، عن نفسيهما "بطريقة دبلوماسية أكثر من اللازم".

كما اتهم زيلينسكي كلا المنظمتين بالتقاعس، قائلا إن ممثليهما لا يزالون غير موجودين في مواقع الغرق.

وفي ليلة 6 يونيو، دمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الليلة الماضية الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.

وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري نفذته كييف بناء على توجيه من القيمين الغربيين، ما يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

المصدر: RT + نوفوستي