صرح ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكي السابق سكوت ريتر بأن آمال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو خادعة، لأن الغرب يكره زيلينسكي ولا يحترمه.

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وردا على سؤال حول الضمانات الأمنية التي طالب زيلينسكي بتقديمها لبلاده قبل انضمامها إلى حلف الناتو قال ريتر لقناة "U.S. Tour of Duty" على "يوتيوب": "ألا تفهم أن أوكرانيا لن تصبح عضوا في حلف الناتو؟ أبدا".

وعبر ضابط الاستخبارات السابق عن اعتقاده بأن زيلينسكي ليس فقط يعيش في عالم وهمي ويثق باحتمال انضمام بلاده إلى الحلف، بل وحتى لا يفهم الموقف الحقيقي للدول الغربية منه.

وقال: "يا زيلينسكي، إنهم يكرهونك. هل تعرف لماذا؟ لأنهم يقودون شعبك إلى الذبح. لا يحبونك. لا يحترمونك. ويستخدونك".

وصرح زيلينسكي في نهاية سبتمبر عام 2022 بأن أوكرانيا قدمت طلبا للانضمام إلى حلف الناتو على أساس سريع. وأشار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، سابقا، إلى أن حلفه يعتبر انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمرا ممكنا، دون الإجابة عن السؤال حول احتمال حصول كييف على دعوة رسمية للانضمام إلى الحلف في قمته المقرر إجراؤها في فيلنيوس في 11-12 يوليو القادم.

من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو تتابع هذا الوضع باهتمام وتذكر أن سعي كييف للانضمام إلى الحلف بالذات أصبح واحدا من أسباب بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي