الخارجية الروسية تدين محاولات كييف شن هجمات إرهابية وتؤكد حق موسكو في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استنكارها لمحاولات القوات الأوكرانية شن هجمات إرهابية ضد روسيا، وأكدت أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على ذلك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهجمات التي حاولت كييف تنفيذها باستخدام طائرات بدون طيار ضد مناطق في موسكو وضواحيها، موجهة حصريا ضد السكان المدنيين من أجل بث الذعر.

وأوضحت الوزارة أن الدعم الغربي لنظام كييف يدفع القيادة الأوكرانية نحو الأعمال الإجرامية المتهورة.

ووصفت وزارة الخارجية التصريحات الغربية بأن نظام كييف لن يستهدف الأراضي الروسية بأنها مجرد نفاق.

كذلك شددت وزارة الخارجية على أن جميع الأشخاص المتورطين في هجمات الطائرات بدون طيار سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم بشدة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن "نظام كييف حاول صباح اليوم (الثلاثاء) شن هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو. وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات".

المصدر: تاس