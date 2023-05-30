الكرملين: الهجوم بالطائرات المسيرة واستهداف مناطق روسية يؤكد ضرورة مواصلة العملية الخاصة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي حاولت كييف من خلاله استهداف موسكو، وكذلك استهداف مناطق روسية يؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة العملية الخاصة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن جميع الأجهزة والوزارات المعنية قامت بمهامها على أكمل وجه، كذلك تصدت أنظمة الدفاع الجوي بنجاح وبشكل جيد للطائرت المسيرة.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي لا يخطط للتوجه للشعب بكلمة بشأن ما حدث اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن هجوم الطائرات المسيرة على موسكو، وكذلك قصف مناطق روسية أخرى، يؤكد ضرورة تحقيق الأهداف التي تم تحديدها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلااثاء، أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "نظام كييف حاول صباح اليوم شن هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو. وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات".

المصدر: RT + وكالات