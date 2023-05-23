صقر غباش: علاقات تاريخية وطيدة تجمع روسيا بالعالم العربي ولابد من رد الجميل لها

أشاد رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش سعيد المري، بالعلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بروسيا على مدار أكثر من 50 عاما.

وأضاف غباش خلال اجتماعه برئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، في موسكو: "ندرك جيدا حجم العلاقات التاريخية الوطيدة التي جمعت روسيا بالعالم العربي، كما ندرك أن روسيا تعول على هذه العلاقات التاريخية، وتنتظر من العالم العربي أن يرد لها الجميل ويعاملها بالمثل، وتحديدا في هذه المرحلة، بعد أعوام من الدعم والمؤازرة".

وتابع: "مر أكثر من 50 عاما على بناء العلاقات الروسية الإماراتية، ومنذ ذلك الحين تواصل موسكو تعزيز هذه العلاقات، ونحن سعداء لتقارب مواقف بلدينا حول العديد من القضايا الدولية، كما نقدر نهج روسيا في حل الأزمات، كما نعتز بالفرصة الممنوحة لنا للتفاعل مع روسيا في مختلف المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي".

ومن جانبها أكدت ماتفينكو على أهمية زيارة صقر غباش إلى روسيا، مشيرة إلى أنها "ستعطي دفعة جديدة لتطوير العلاقات الروسية الإماراتية".

ولفتت ماتفينكو إلى أن الاتصالات المنتظمة بين روسيا والإمارات على مختلف المستويات، دليل على طبيعة علاقات البلدين الودية التي تتطور بشكل سريع، بالرغم من الوضع الدولي الصعب.

وأكدت أنه بالرغم من الأوضاع الصعبة تواصل موسكو وأبوظبي التعاون بنشاط في مختلف المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها.

وشددت ماتفينكو على قوة العلاقات الثنائية والبرلمانية بين الإمارات وروسيا وما تشهده من تطور قائلة: "تعتبر دولة الإمارات من أهم الشركاء الاقتصاديين لروسيا في الوطن العربي، ويسعى بلدانا معا إلى توطيد هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

المصدر: نوفوستي