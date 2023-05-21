الطيران الروسي يقصف مخازن ذخيرة كييف في زابوروجيه

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عن غارات جوية يشنّها الطيران الحربي الروسي على تجمعات ومخازن ذخيرة القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.

وكتب روغوف على "تيليغرام": "تواصل القوات الجوية الفضائية الروسية الآن قصف تجمعات ومخازن ذخيرة قوات كييف بالمناطق التي لا تزال تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه" الروسية الجديدة.

وأضاف أن الطيران يستخدم قنابل قنابل ذكية في ضرب مستودعات وذخيرة قوات كييف وحظائر طائراتها في حي أوريخوفسكي بمدينة أوريخوف، ومدينة بولوفسكي في ضواحي زابوروجيه.

المصدر: RT + وكالات