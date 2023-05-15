روغوف: القوات الروسية تشن هجوما على تجمع كبير للقوات الأوكرانية في أوريخوف

هاجمت القوات الروسية، باستخدام الصواريخ والمدفعية، تجمعا كبيرا للأفراد العسكريين التابعين للقوات الأوكرانية في منطقة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

وكتب رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف على حسابه في "تيليغرام": "في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، شن الجنود الروس هجوما مكثفا ببطاريتي صاروخ ومدفعية على حشد كبير لمقاتلي القوات الأوكرانية في الجزء الخلفي القريب من العدو غرب أوريخوف".

وفي 15 مايو، أشار روغوف أنه نتيجة للهجوم الذي شنته القوات الروسية على غوليابول في مقاطعة زابوروجيه، خسرت القوات الأوكرانية العشرات من الجنود.

المصدر: تاس