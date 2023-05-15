مكتب رئيس الوزراء البريطاني: لا نعتزم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ردا على سؤال بشأن خطط تزويد كييف بطائرات مقاتلة بأنه لا توجد لدى بريطانيا مثل هذه الخطط.

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جاء ذلك وفق ما نقلته "رويترز" عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وصل في وقت سابق إلى لندن وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني تناولت تشكيل ما يسمى بـ "تحالف الطائرات المقاتلة"، حيث قال زيلينسكي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني: "أعتقد أنه في المستقبل القريب ستستمعون إلى قرارات مهمة للغاية في رأيي، ولكن لا يزال من الضروري العمل عليها قليلا".

وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ في الصيف، وسيستمر العمل مع دول أخرى بشأن إمكانية توفير طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف.

المصدر: نوفوستي