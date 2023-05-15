قبيل لقاء زيلينسكي بسوناك.. بريطانيا تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة في الأشهر المقبلة

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن تسليم حزمة مساعدات عسكرية جديدة تتضمن طائرات مسيرة إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

أعلنت عن ذلك الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، حيث تابع بيان الحكومة أن بريطانيا سوف تبدأ كذلك في تدريب الطيارين الأوكرانيين خلال الصيف، وستعمل مع الدول الأخرى بشأن إمكانية شحن طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا.

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يأتي ذلك خلال زيارة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى لندن اليوم الاثنين بعد جولة سريعة عبر عواصم أوروبا نهاية الأسبوع الماضي شملت اجتماعات في روما وبرلين وباريس.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين بتقديم حزمة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة قبيل لقائه زيلينسكي، الذي سيجتمع به في مقر إقامته الريفي في تشيكرز خارج لندن في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع ألا يستمر الاجتماع بين الزعيمين أكثر من ساعتين.

ووصف الرئيس الأوكراني الاجتماعات بأنها "مفاوضات جوهرية" مشيرا إلى السيد سوناك بتعبير "صديقي ريشي".

وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، تم الإعلان عن أن بريطانيا، بالإضافة إلى صواريخ Storm Shadows التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي "ستقدم مئات صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة جوية مسيرة أخرى، بما في ذلك طائرات مسيرة بعيدة المدى".

يذكر أن أوكرانيا حصلت على حزمة مساعدات دفاعية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو من ألمانيا بعد محادثات في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم أمس الأحد، فيما وصف زيلينسكي الدفعة الجديدة من دبابات "ليوبارد" الألمانية والأنظمة المضادة للطائرات بأنها "الأكبر منذ بداية الحرب".

في وقت لاحق، وعدت فرنسا بعشرات الدبابات الخفيفة والمدرعات بعد لقاء زيلينسكي بماكرون.

المصدر: BBC