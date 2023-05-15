باريس تعلق على إمداد كييف بالطائرات المقاتلة

ذكرت صحيفة Politico، نقلا عن ممثل لم تذكر اسمه لقصر الإليزيه، أن فرنسا تعتبر قضية الإمداد المحتمل لطائرات مقاتلة إلى كييف "سابقة لأوانها بعض الشيء".

إقرأ المزيد

وتابعت الصحيفة أن المسؤول الفرنسي قال إن الاهتمام الآن يتركز على الدفاع الجوي والعمليات البرية للقوات الأوكرانية. وردا على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستسلم الطائرات المقاتلة التي طلبتها أوكرانيا، قال: "هذا نقاش سابق لأوانه بعض الشيء".

وأضاف المسؤول الفرنسي أن فلاديمير زيلينسكي أعرب أيضا عن رغبته في الحصول على حماية لأجوائه من هجمات الطائرات المسيرة أو الهجمات الصاروخية، وستواصل فرنسا تقديم المزيد من الأنظمة الحديثة".

وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق بأن هناك عددا من الدول تعمل الآن على إنشاء ما يسمى "تحالف الطائرات المقاتلة".

وكان الرئيس الأوكراني قد زار إيطاليا والفاتيكان يوم السبت وألمانيا يوم الأحد حيث التقى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير في مقر إقامته في بلفيو. بعد ذلك، ذهب إلى فرنسا والتقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: نوفوستي