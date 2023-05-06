جيل بايدن: مراسم تتويج تشارلز الـ3 جميلة ومن المدهش رؤيتها

وصفت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث يوم السبت، بأنها كانت جميلة، و"من المدهش رؤيتها".

ومثّلت السيدة الأولى للولايات المتحدة بلادها في مراسم التتويج، مشيرة خلال مقابلة هاتفية مع "أسوشيتدبرس" بعد انتهاء المراسم التي أقيمت في العاصمة لندن، إلى أنه "لا يمكنكم تخيّل تلك اللحظة التي ترون فيها بالفعل وضع التاج على رأس الملك ثم على رأس الملكة (القرينة)".

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وقالت: "إنه لأمر لا يصدق حقا رؤية تلك اللحظة والمرور بتلك التجربة".

هذا وقد تم تتويج كاميلا، زوجة تشارلز، ملكة قرينة خلال أول تتويج في المملكة المتحدة منذ 70 عاما.

يشار إلى أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية توفت في سبتمبر الماضي بعدما اعتلت العرش لسبعة عقود.

كما أنه لم يحضر أي رئيس أمريكي تتويجا بالمملكة المتحدة مطلقا، وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السيدة الأولى تمثيل الولايات المتحدة بدلا منه.

من جهته، قال البيت الأبيض إن ظهور جيل بايدن يمثل المرة الأولى التي تحضر فيها سيدة أولى أمريكية حفل تتويج بالمملكة المتحدة. وقد اصطحبت جيل بايدن إحدى حفيداتها، وهي فينيغان بايدن 23 عاما، خلال الزيارة.

المصدر: أ ب