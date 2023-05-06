بريغوجين يؤكد استعداده لتسليم المواقع في أرتيوموفسك لقوات "أحمد" في 10 مايو

أكد يفغيني بريغوجين مؤسس قوات "فاغنر" استعداده لتسليم المواقع في مدينة أرتيوموفسك إلى قوات "أحمد" الشيشانية في منتصف ليل 10 مايو وذلك تلبية لاقتراح رئيس الشيشان رمضان قديروف.

وقال بريغوجين: "تواصلت مع ممثلي قديروف، لبدء تسليم المواقع على الفور، ليتم ذلك في 10 مايو في تمام الساعة 00:00، بعد ذلك سيشغل رفاقنا في السلاح أماكننا ويواصلوا عملية اقتحام باخموت".

إقرأ المزيد

وشكر بريغوجين رمضان قديروف على موافقته، منوها بثقته في توفر كل ما هو ضروري لديهم لشغل المواقع في أرتيوموفسك.

وأعرب بريغوجين عن ثقته بأن قوات "أحمد" ستتمكن من تحرير كل أرتيوموفسك.

وفي وقت سابق، قال قديروف إن وحدات القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، مستعدة لشغل مواقع "فاغنر" في أرتيوموفسك. وكان بريغوجين قد أعلن سابقا أن وحدات فاغنر ستبقى في مواقعها في أرتيوموفسك حتى 9 مايو، ثم "ستنتقل إلى المعسكرات الخلفية" من أجل "تضميد جراحها".

المصدر: تاس