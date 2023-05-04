شولتس يدعو الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى G20

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته إلى إثيوبيا لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين G20، معتبرا ذلك تجسيدا "لتقدير واحترام القارة وحكوماتها ونموها السكّاني".

يشار إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد دعا الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين خلال قمة 15 ديسمبر 2022. وفي وقت لاحق، حصل هذا المقترح أيضا على دعم اليابان وفرنسا.

وتضم "G20" كل من بريطانبا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، كندا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، فرنسا، جنوب إفريقيا واليابان. فضلا عن العديد من الدول الأخرى ذات النفوذ الاقتصادي.

أمّا الاتحاد الأفريقي الذي يوحّد 55 دولة، فقد تأسس في صيف 2002 ويقع مقره الرئيسي في أديس أبابا.

المصدر: تاس