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شولتس يدعو الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى G20

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شولتس يدعو الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى G20
Globallookpress
رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد يسنقبل المستشار الألماني أولاف شولتس في ثاني زيارة له إلى إفريقيا منذ توليه منصبه.
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته إلى إثيوبيا لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين G20، معتبرا ذلك تجسيدا "لتقدير واحترام القارة وحكوماتها ونموها السكّاني".

يشار إلى أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد دعا الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين خلال قمة 15 ديسمبر 2022. وفي وقت لاحق، حصل هذا المقترح أيضا على دعم اليابان وفرنسا.

وتضم "G20" كل من بريطانبا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، كندا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، فرنسا، جنوب إفريقيا واليابان. فضلا عن العديد من الدول الأخرى ذات النفوذ الاقتصادي.

أمّا الاتحاد الأفريقي الذي يوحّد 55 دولة، فقد تأسس في صيف 2002 ويقع مقره الرئيسي في أديس أبابا.

المصدر: تاس

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