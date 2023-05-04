زعيم الحزب الشيوعي الروسي: هجوم الكرملين إذلال للكرامة الوطنية

صرح زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف بأن الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين ليس مجرد هجوم إرهابي وإنما هو إذلال "لكرامتنا الوطنية، وتحد لكل منا".

جاء ذلك في تصريحات صحفية لزيوغانوف، حيث تابع: "إن ذلك هجوم علينا جميعا.. فالكرملين هو قدس الأقداس بالنسبة لنا. هو رمز حريتنا وكبريائنا وكرامتنا. يدور الحديث هنا عن تحد نواجهه جميعا، فهذا العمل هو إذلال لكبريائنا الوطني، لدولتنا التي يبلغ عمرها ألف عام، ولتاريخنا وثقافتنا".

إقرأ المزيد

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن الهجوم على الكرملين تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية التي "تتخذ القرارات" بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية، وتأمر كييف بتنفيذها.

وكانت الخارجية الروسية قد نشرت في بيان لها أن الجانب الروسي "يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ الإجراءات الانتقامية المناسبة ضد المحاولات الفظيعة لارتكاب أعمال إرهابية. وسوف ترد روسيا وفقا لتقييم التهديد الذي وجهته كييف لقيادة بلادنا".

المصدر: نوفوستي