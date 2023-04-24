مغن روسي شهير يحكي عن لقائه الأخير بزيلينسكي ويكشف عن إحدى صفاته

حكى المغني الروسي المعروف فيليب كيركوروف عن لقائه الأخير مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ووصفه بـ "الزومبي".

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جاء ذلك في مقابلة مع كيركوروف لجريدة "أرغومنتي إي فاكتي"، حيث تابع أنه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان زيلينسكي ممثلا يسعى بكل الطرق إلى الظهور في التلفزيون الروسي، وكان يعيش في شقته مجانا لمدة 6 أشهر، حيث أشار كيركوروف إلى أن زيلينسكي شخص بخيل.

ووفقا له، كانت آخر مرة رأى فيها زيلينسكي في عام 2015 في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وحينما رآه زيلينسكي أشاح بوجهه بعيدا، واندهش كيركوروف من التغييرات التي حدثت لزيلينسكي منذ ذلك الحين.

وأكد كيركوروف أن زيلينسكي هو "زومبي مطلق لا يرى أو يسمع أي شيء".

وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، 7 يناير الماضي، مرسوما يفرض عقوبات على عدد من الشخصيات الثقافية الروسية وكان من بين القائمة فيليب كيركوروف.

المصدر: نوفوستي