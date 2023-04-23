وزراء الزراعة في مجموعة السبع يؤكدون دعمهم لتمديد صفقة الحبوب

أكد وزراء الزراعة في مجموعة السبع، في ختام اجتماع استمر يومين في مدينة كوراشيكي بمحافظة أوكاياما باليابان، على أهمية صفقة الحبوب ودعموا بقوة "تمديدها وتنفيذها الكامل وتوسيعها".

وجاء في بيان صدر بعد الاجتماع: "نحن ندرك أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم تنفيذها بوساطة تركية. وفي هذا الصدد، نعرب عن دعمنا القوي لتمديدها وتنفيذها الكامل وتوسيعها".

ولكن رغم ذلك، عاد ممثلو مجموعة الدول الصناعية السبع، إلى اتهام روسيا مرة أخرى بـ"استخدام الغذاء كوسيلة لزعزعة الاستقرار وكأداة للإكراه الجيوسياسي".

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وتابع البيان: "نعتزم مواصلة تطوير تدابيرنا التقييدية ضد روسيا لحماية السكان المحتاجين من العواقب غير المتوقعة، ولكن مع ضمان عدم المساس بالغذاء والأسمدة".

المصدر: نوفوستي