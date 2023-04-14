الخارجية الروسية تكشف عدد تأشيرات الدخول التي منحتها للأمريكيين عام 2023

صرح مدير الإدارة القنصلية بالخارجية الروسية أليكسي كليموف بأنه تم إصدار حوالي ألف تأشيرة لمواطني الولايات المتحدة بالربع الأول من 2023 لدخول الأراضي الروسية غالبيتها سياحة وخاصة.

وقال كليموف: "في الربع الأول من هذا العام، تم إصدار حوالي ألف تأشيرة للمواطنين الأمريكيين، الغالبية العظمى منها تأشيرات سياحية وتأشيرات خاصة. نلاحظ الطلب المنخفض للغاية على تأشيرات العمل، ولم يتم إصدار سوى بضع عشرات منها".

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وكان البيت الأبيض قد دعا المواطنين الأمريكيين للامتناع عن السفر إلى روسيا بعد اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش في روسيا للاشتباه بالتجسس.

كما دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن جميع الأمريكيين الموجودين في روسيا لمغادرتها فورا، والذين يخططون لزيارتها لإعادة النظر في خططهم.

يذكر أن السلطات الأمريكية أطلقت تصريحات مماثلة لرعاياها مرارا وتكرارا عام 2022.

المصدر: نوفوستي