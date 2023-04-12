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نيويورك تستبدل شرطة الدورية في مترو الأنفاق بروبوتات

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نيويورك تستبدل شرطة الدورية في مترو الأنفاق بروبوتات
Globallookpress Rolf Vennenbernddpa
صورة أرشيفية
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بدأت شرطة نيويورك في استخدام الروبوتات للقيام بدوريات في مترو الأنفاق بالمدينة ومحاربة الجريمة.

أفادت بذلك صحيفة "نيويورك بوست" يوم أمس الثلاثاء نقلا عن قائد شرطة المدينة كتشانت سيويل، الذي قال: "لحماية مدينتنا الحديثة وعالمنا المستقبلي، من المهم أن يكون موظفونا مجهزين بالأدوات والتدريب والتكنولوجيا التي يحتاجون إليها للقيام بهذه المهمة بأمان وكفاءة".

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وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة تستخدم بالفعل "كلبين رقميين" تبلغ تكلفتهما الإجمالية نحو 750 ألف دولار، وهما مزودان بميكروفونات وكاميرا وجهاز استشعار، فيما تبلغ السرعة القصوى لهذه "الكلاب الرقمية" حوالي 1.6 كلم/ساعة. وتقوم الروبوتات، الملقبة بـ "الروبوت المخادع" بدوريات في الميدان الرئيسي بالمدينة وميدان "تايمز" ومحطات مترو الأنفاق.

وكان مجلس الإشراف في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية قد صوّت على حظر استخدام الشرطة للروبوتات للقضاء على المجرمين، فيما اعتبر سكان المدينة، وفقا لرئيس المجلس دين بريستون، مدينتهم "ليست مكانا للروبوتات القاتلة".

المصدر: تاس

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