قال القائم بأعمال مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، إن العمل قد بدأ فعلا في مجال تأميم ممتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين بمقاطعة خيرسون.

وأضاف سالدو: العمل يجري في هذا المجال. الممتلكات والأصول الموجودة في مقاطعة خيرسون، التي لم تتم إعادة تسجيلها بموجب القانون الروسي، تعتبر مهجورة وتم تحويلها إلى إدارة صندوق ممتلكات الدولة. وفي حال استمر هذا الوضع لاحقا، فسيتم تأميمها في المستقبل".

إقرأ المزيد

ووفقا له، الغالبية العظمى من أصحاب الممتلكات الكبيرة الذين يكنون العداء لروسيا، تتواجد في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.

انضمت مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية وأصبحت من كياناتها الفيدرالية، بعد الاستفتاء العام الذي جرى في سبتمبر 2022. واليوم تخضع 75 في المائة من أراضي مقاطعة خيرسون لسيطرة الجيش الروسي، وهناك جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي