سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لعبور نهر دنيبر

قال فلاديمير سالدو القائم بأعمال محافظ مقاطعة خيرسون الروسية، إن القوات الأوكرانية تتخذ الاستعدادات لعبور نهر دنيبر في منطقة خيرسون، لكن محاولاتها محكوم عليها بالفشل.

وأضاف سالدو في حديث لوكالة "نوفوستي": "على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، تقوم وحدات العدو بالمناورة وتغيير المواقع والتمويه بمواقع زائفة، ويتم نقل القوات والمعدات الحربية، ويتم تجميع الزوارق المائية. وهناك دلائل على استعدادات لمحاولة عبور نهر الدنيبر مع محاولة إخفاء هذا التحضير" .

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وخلال ذلك أعرب القائم بالأعمال، عن ثقته في أن العدو بشكل عام، لا يملك في الوقت الراهن، قوات كافية لتنفيذ عبور ناجح لنهر دنيبر.

وقال: "ويتعلق ذلك في المقام الأول، بتوفر المعدات والأسلحة والذخيرة ووسائل الدعم. أما الأفراد فقد حشدوا ما يكفي منهم. الاستفزازات، حتى الكبيرة منها، على نهر دنيبر أو في ليمان ممكنة، لكن محكوم عليها بالفشل".

في الأسبوع الماضي، أشارت وكالة رويترز إلى أن أوكرانيا قامت بإعداد وتجهيز ثمانية ألوية اقتحام هجومية مما يسمى بالحرس الهجومي.

ووفقا لمؤسس "مجموعة فاغنر" يفغيني بريغوزين، هذه القوة قد تضم حوالي 200 ألف عسكري أوكراني.

المصدر: نوفوستي