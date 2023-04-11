سويسرا ترفض تصريح  السفير الأمريكي حول تجميد الأصول الروسية

رفضت هيلين بودليجر-أرتييدا رئيسة أمانة الدولة السويسرية للاقتصاد (Seco)، تصريح السفير الأمريكي سكوت ميللر بأن برن قد تجمد 50-100 مليار دولار أخرى من الأصول الروسية.

وشددت على أن هذا ليس تقييما رسميا، وعلى أن الولايات المتحدة لم ترسل أي وثائق ذات صلة.

وأضافت: " الرقم 50-100 مليار فرنك تم تداوله كتقدير محتمل للأموال الروسية الخاضعة للإدارة، وهذا التقدير لم يصدر عن الإدارة. وطبعا لا يخضع كل الروس للعقوبات، بل فقط قسم ضئيل منهم. جمدت سويسرا 7.5 مليار فرنك أي ما يزيد قليلا عن ثلث الـ 21.5 مليار يورو المجمدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. للمقارنة جمدت فرنسا أصولا روسية بقيمة 1.2 مليار يورو وألمانيا - بقيمة 2.2 مليار يورو".

إقرأ المزيد

وتابعت رئيسة Seco القول: "نقول باستمرار للولايات المتحدة وجميع البلدان الشريكة:" إذا كان لديكم معلومات مؤكدة قدموها لنا وسننظر فيها. حتى الآن، لم نتلق أي شيء من الأمريكيين".

انضمت سويسرا تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ 24 فبراير 2022. وجمدت سويسرا 7.5 مليار فرنك سويسري (8.1 مليار دولار) من الأصول الروسية.

المصدر: نوفوستي