مصدر: رجال الأمن الأوكرانيون يقومون بتفتيش منازل المدنيين قبل عيد الفصح

أفاد المقدم المتقاعد بجمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو بأن رجال الأمن بأوكرانيا يفتشون منازل المدنيين في منطقة خاركوف لمعرفة ما إذا كان سكانها سيذهبون إلى روسيا للاحتفال بعيد الفصح.

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وقال في حديث لوكالة "تاس" إن الاستخبارات الروسية علمت بأعمال تفتيش في منازل المدنيين ينفذها موظفو وزارة الداخلية ووحدة أمن الدولة في ضواحي مدينة كوبيانسك.

وأضاف: "عند استطلاع آراء السكان المحليين، يهتم رجال الأمن الأوكرانيون - من بين أمور أخرى - بما إذا كان للمواطنين أقارب في المناطق الروسية الجديدة وما إذا كانوا يخططون للذهاب إليهم للاحتفال بعيد الفصح. وإذا أجاب الناس بالإيجاب، فيسجلون هذه المعلومات ويسألون بدقة عن الكنيسة أو المقبرة التي سيزورونها".

وصرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" سيرغي زيبينسكي، أمس الاثنين، أن العسكريين الروس قضوا على 4 جماعات استطلاع وتخريب أوكرانية في ضواحي مدينة كوبيانسك، كما أحبطوا محاولة لنقل القوات الاحتياطية إلى هذه المنطقة.

المصدر: تاس