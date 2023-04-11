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مصدر: القوات الأوكرانية تنشر عبر الراديو تقارير مضللة حول هجومها

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مصدر: القوات الأوكرانية تنشر عبر الراديو تقارير مضللة حول هجومها
Sputnik
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أعلن المقدم المتقاعد بشرطة جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن القوات الأوكرانية نظمت في منطقة مسؤولية القوات الروسية "لعبة راديو" وتنشر معلومات مضللة عن هجومها الوشيك.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تحاول تضليل الاستخبارات الروسية العاملة في منطقة مسؤولية الفيلق الثاني للقوات الروسية.

وأضاف: "تظهر هناك في الآونة الأخيرة وعلى ترددات لاسلكية مختلفة تقارير كاذبة من المسلحين الأوكرانيين عن أعمال هجومية أو ضربات وشيكة ضد إحداثيات هدف غير مؤكدة".

وتابع: "تجري ما تسمى بلعبة الراديو مرتين أو 3 مرات في اليوم".

المصدر: تاس

 

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