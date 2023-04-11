مصدر: القوات الأوكرانية تنشر عبر الراديو تقارير مضللة حول هجومها

أعلن المقدم المتقاعد بشرطة جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن القوات الأوكرانية نظمت في منطقة مسؤولية القوات الروسية "لعبة راديو" وتنشر معلومات مضللة عن هجومها الوشيك.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية تحاول تضليل الاستخبارات الروسية العاملة في منطقة مسؤولية الفيلق الثاني للقوات الروسية.

وأضاف: "تظهر هناك في الآونة الأخيرة وعلى ترددات لاسلكية مختلفة تقارير كاذبة من المسلحين الأوكرانيين عن أعمال هجومية أو ضربات وشيكة ضد إحداثيات هدف غير مؤكدة".

وتابع: "تجري ما تسمى بلعبة الراديو مرتين أو 3 مرات في اليوم".

المصدر: تاس