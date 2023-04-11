القوات الروسية تصد محاولة أوكرانية لاختراق مواقعها باتجاه جنوب دونيتسك
Sputnik
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" العسكرية الروسية ألكسندر غوردييف بأن القوات الروسية صدت محاولة القوات الأوكرانية لهجوم معاكس باتجاه جنوب دونيتسك.
وقال غوردييف لوكالة "تاس"، اليوم الثلاثاء: "تم في اتجاه جنوب دونيتسك صد محاولة العدو للقيام بهجوم معاكس على المواقع الأمامية لمجموعة "فوستوك". وتم القضاء على ما يصل إلى 10 مقاتلين".
وأضاف أن المدفعية ذاتية الحركة الروسية من طراز "غياتسينت" دمرت مدفع هاون أوكرانيا.
المصدر: تاس