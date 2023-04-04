فيديو يظهر منفذة الهجوم وهي تخرج من المكان بعد الانفجار.. وبريغوجين يزور الموقع (فيديوهات)

زار مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين موقع الحادث الإرهابي الذي وقع في بطرسبورغ الأحد الماضي.

وأعرب بريغوجين، خلال لقائه بمجموعة من الحركة الوطنية Cyber Front Z في المقهى الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي، عن اعتقاده بأنه "وعلى الرغم من وفاة فلادلين تاتارسكي، والموقف المأساوي الذي حدث، إلا أنه يجب أن يمنح ذلك زخما جديدا كي تتحول تلك الحركة إلى منظمة عامة حقيقية".

وقد سلم بريغوجين المبنى سابقا إلى الحركة الوطنية Cyber Front Z، وعقد أعضاؤها ندوات مختلفة هناك. وبعد الهجوم الإرهابي، تحدث عن ذلك بنفسه، وأكد على علاقته الفعلية بمقهى بطرسبورغ "ستريت بار".

وفي سياق متصل، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط مباشرة عقب انفجار القنبلة، حيث يمكن ملاحظة الفتاة المشتبه في ارتكابها الهجوم الإرهابي بينما يبدو، عكس الحاضرين، أنها لم تتضرر من الانفجار.

المصدر: RT