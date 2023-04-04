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زيلينسكي يلتقي وفدا أمريكيا بقيادة بومبيو

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زيلينسكي يلتقي وفدا أمريكيا بقيادة بومبيو
Globallookpress Ukraine Presidency_Keystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه التقى وفدا من رجال الأعمال والسياسيين الأمريكيين وممثلي المنظمات الخيرية بقيادة وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

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جاء ذلك وفق ما نشره زيلينسكي بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب زيلينسكي: "لقد التقيت أمس بوفد من السياسيين ورجال الأعمال وممثلي المنظمات الخيرية بالولايات المتحدة الأمريكية بقيادة وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو. مثل تلك الزيارات والاجتماعات هي إشارة قوية على دعم الأوكرانيين".

وخلال الاجتماع، دعا زيلينسكي الشركات إلى الاستثمار بنشاط في أوكرانيا، مذكّرا بالحاجة إلى تعزيز المساعدة الدفاعية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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