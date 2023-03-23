السفارة الروسية: توصيف جون كيربي للطيارين الروسيين ضرب من الوضاعة

نددت السفارة الروسية في واشنطن بعبارات متحدث الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، حول الطيارين الروسيين اللذين اعترضا مسيرة أمريكية سقطت في البحر الأسود، وذكّرته بآداب الحديث العسكري.

وكتبت السفارة الروسية في "تيليغرام": "من الوضاعة بمكان توصيف ضباط الجيش الروسي المتميزن بأداء مهامهم، ولا بد على العسكري التقيّد بالآداب العسكرية"، في إشارة ضمنية إلى صفة كيربي العسكرية.

وأضافت أنه "من المألوف أن يلجأ الفاشلون في أدائهم إلى التشهير بالمتميزين بعد أن يستنفدوا حججهم الواهية في الدفاع عن مواقفهم".

وأكدت أن هذا المسار "لن يجلب للولايات المتحدة أي قيمة مضافة لسياستها الإجرامية في أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم، قال كيربي إن تقليد موسكو الطيارين اللذين اعترضا الطائرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود، أساء إلى واشنطن.

وجاء تعليق كيربي في أعقاب تقليد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الطيارين المذكورين أوسمة الشجاعة، تكريما لهما على تنفيذ المهمة الموكلة إليهما بشرف وإخلاص، ومنع الطائرة الأمريكية من الاقتراب من سماء جمهورية القرم الروسية.

المصدر: نوفوستي