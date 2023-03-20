وزيرا الدفاع الأمريكي والفلبيني يدينان نشاط بكين في بحر الصين الجنوبي

أجرى وزيرا دفاع الولايات المتحدة والفلبين لويد أوستن وكارليتو غالفيز جونيور، محادثة هاتفية أدانا فيها نشاط الصين في "المنطقة الرمادية" لبحر الصين الجنوبي.

ووفقا لبيان نشره المتحدث باسم البنتاغون العميد في سلاح الجو الأمريكي باتريك رايدر: "أدان الوزراء نشاط الصين في المنطقة الرمادية، الذي يمنع المجتمع الفلبيني المحلي من الحصول على لقمة العيش و[ينتهك] حقوق الدول الأخرى التي تسعى إلى القيام بأنشطة مشروعة في بحر الصين الجنوبي".

وعلى وجه الخصوص، زعم الوزراء أنه في فبراير في المنطقة، قامت سفن خفر السواحل الصيني بإعماء مؤقت لطاقم سفينة فلبينية كانت هناك بشكل قانوني باستخدام الليزر.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب أوستن وغالفيز جونيور عن قلقهما بشأن تمركز أكثر من 40 سفينة صينية في وقت سابق من مارس، بما في ذلك سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، بالقرب من جزيرة ثيتو الفلبينية.

كما ناقش الوزراء تدريبات "باليكاتان 2023" المقبلة في أبريل، والتي ستشمل مشاركة عسكريين أمريكيين وفلبينيين، ووفقا لرايدر، سيشارك أكثر من 17 ألف شخص في المناورات.

المصدر: تاس