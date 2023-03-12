الصين .. جنرال تحت العقوبات الأمريكية في منصب وزير الدفاع

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد، على تعيين الجنرال لي شانغ فو، الخاضع لعقوبات أمريكية بحجة التعاون العسكري مع روسيا، في منصب وزير الدفاع.

وتم التصويت على تعيين الجنرال البالغ من العمر 65 عاما في المنصب الجديد، اليوم الأحد خلال الجلسة الكاملة الخامسة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين.

في عام 2018 ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على إدارة التدريب والتموين بالمجلس العسكري المركزي الصيني وعلى الجنرال لي شانغ فو، الذي كان يترأسها في ذلك الوقت، بسبب التعاون العسكري مع روسيا.

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ويرى بعض المراقبين، أن هذا الأمر، قد يجعل الاتصالات بين الولايات المتحدة والصين في المجال العسكري، محرجة إلى حد ما.

المصدر: نوفوستي