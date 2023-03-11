تعيين لي تشيانغ رئيسا جديدا للحكومة الصينية

اعتمدت الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، لي تشيانغ رئيسا لمجلس الدولة الصيني صباح اليوم السبت.

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وتم ترشيح لي تشيانغ لرئاسة مجلس الدولة من قبل رئيس الصين شي جين بينغ، الذي أعيد انتخابه لهذا المنصب لولاية ثالثة أمس الجمعة.

ورئيس مجلس الدولة في الصين يعتبر رئيسا للحكومة وترتبط وظيفته تقليديا بالإدارة اليومية للبلاد وتسيير سياسة الاقتصاد الكلي.

ولي تشيانغ (63 عاما) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي (بين عامي 2017 و2022) وتمت ترقيته إلى المرتبة الثانية في الحزب الشيوعي في أكتوبر، ويعد من الشخصيات الموثوقة الأكثر قربا من الرئيس شي.

ولي تشيانغ ليست لديه خبرة على مستوى الحكومة المركزية، خلافا لجميع رؤساء الوزراء السابقين تقريبا، لكنه يتمتع بخبرة كبيرة في الحكومة المحلية وتقلد مناصب قيادية مهمة في مقاطعتي تشيجيانغ (شرق) وجيانغسو (شرق) الساحليتين الغنيتين.

ويتولى لي تشيانغ منصبه في وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا حادا، في بيئة تزداد تعقيدا، على خلفية الضغط المتزايد على بكين من قبل واشنطن وتبعات سياسة "صفر كوفيد" التي طبقت حتى نهاية العام الماضي.

ومن أكبر المهام التي تواجه رئيس الوزراء الجديد، تحديث الدولة الصينية وتعافيها من آثار الوباء وضمان مستوى مقبول لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: وكالات