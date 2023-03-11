وسائل إعلام تكشف أعداد المرتزقة الألمان الذين غادروا إلى أوكرانيا العام الماضي!

أفادت صحيفة Neue Zurcher Zeitung الألمانية، بأن أكثر من 60 متطرفا ألمانيا، غادروا إلى أوكرانيا خلال العام 2022، وأن 29 منهم شاركوا في العمليات القتالية.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن بيانات المكتب الاتحادي لحماية الدستور، أن وكالات إنفاذ القانون الألمانية، تصنف نصف المرتزقة الألمان الذين غادروا إلى أوكرانيا، كيمينيين متطرفين، ولم توضح السلطات الألمانية، أين وإلى جانب من كانوا يقاتلون.

ووفا للصحيفة، فإن 30 ألمانيا من المتطرفين الذين غادروا إلى أوكرانيا، لا يزالون هناك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات الألمانية، لا تحتفظ بسجلات للمواطنين الألمان الذين يعبرون الحدود في منطقة شنغن، إلا في حال تم تنفيذ مراقبة انتقائية على الحدود، منوهة بأن السلطات الألمانية منعت 6 متطرفين من مغادرة البلاد إلى أوكرانيا، خلال العام الماضي.

المصدر: تاس