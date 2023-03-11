" شبيغل": السكك الحديدية الألمانية تتوقف عن نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا مجانا

قالت مجلة "شبيغل"، إن شركة DB Cargo، وقسم الشحن والخدمات اللوجستية بشركة السكك الحديدية الألمانية Deutsche Bahn، توقفا عن نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا مجانا.

وأعادت المجلة إلى الأذهان، أن Deutsche Bahn ووزارة النقل الألمانية، كانتا قد وعدتا بأن عمليات النقل هذه ستكون مجانية.

وأضافت المقالة: "كما علمت Spiegel من دوائر السكك الحديدية ، انتهى هذا الدعم مؤخرا بشكل مفاجئ كما بدأ. اعتبارا من 1 يناير 2023، لم تعد شركة DB Cargo تقدم الشحن المجاني إلى أوكرانيا".

ووفقا للمجلة، في الفترة منذ فبراير من العام الماضي، قامت DB Cargo بنقل 1300 حاوية من المواد الغذائية ومنتجات النظافة ومعدات تنقية المياه والمولدات والكراسي المتحركة إلى أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية والطرق. وكان الطرف المانح في الغالب، شركات ألمانية. وتحملت السكك الحديدية تكاليف النقل التي بلغت قرابة خمسة ملايين يورو. لكن الآن بات يجب دفع رسوم توصيل البضائع الإنسانية على قدم المساواة مع البضائع الأخرى. وبالتالي لم تعد شركة DB Cargo تعلن عن استعدادها للمساعدة.

وعلمت المجلة، أن الشركة بررت هذا القرار بأسباب قانونية: بما أن DB Cargo هي شركة مساهمة، فلا يمكنها التبرع إلا بمبلغ معين.

ونوهت المجلة بأن الحكومة الألمانية تناقش حاليا كيف يمكنها دعم نقل المساعدات الغذائية الإنسانية إلى أوكرانيا، ولكن لا يوجد حل سريع في الأفق.

المصدر: نوفوستي