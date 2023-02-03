"عصر الأوصياء انتهى".. بودابست ترد على انتقادات السفير الأمريكي لها بشأن موقفها من العقوبات ضد روسيا

علق وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو على تصريح السفير الأمريكي ديفيد بريسمان الذي انتقد موقف بودابست من العقوبات ضد روسيا، داعيا إياه لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.

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وأشار سيارتو في حديث لقناة "ATV" إلى أن تصريح بريسمان الذي اتهم فيه السلطات الهنغارية بمواجهة العقوبات الأوروبية ضد روسيا، "غير مثير للاهتمام على الإطلاق" لأن بريسمان "ليس له علاقة" بالعمليات السياسية الداخلية في هنغاريا والتدخل فيها "ليس وظيفته".

وقال الوزير: "عندما نستقبل السفراء فنحن نفهمهم حرفيا أننا نستقبل السفراء أي الأشخاص الذين كما نعتقد تم إرسالهم إلى هنا لتحسين وتطوير العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل".

وأضاف أن عصر "الحكام والأوصياء" الذين يتم إرسالهم ليخبروا الدول كيف يجب أن تعيش، قد انتهى. وأوضح: "لا يمكن لأحد من الخارج أن يخبرنا كيف يجب أن نعيش، لذلك لا يهمنا ما يفكر فيه مواطن بلد آخر - بما في ذلك السفير - بشأن العمليات السياسية الداخلية في هنغاريا".

وشدد سيارتو على أن مواقف الحكومة الهنغارية تعتمد على المصالح الوطنية للبلاد فقط.

المصدر: نوفوستي