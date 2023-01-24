البنتاغون: نركزعلى مساعدة كييف عن بعد في خدمة المعدات التي توفرها الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، إن اهتمام واشنطن يتركز على مساعدة كييف في توفير المعدات وتقديم المساعدة والنصيحة عن بعد.

وفي إفادة صحفية يوم الثلاثاء ذكر رايدر، أن وزارة الدفاع الأمريكية تنصح القوات المسلحة الأوكرانية عن بعد بصيانة الأسلحة التي قدمتها واشنطن إلى كييف.

وسئل عما إذا كانت واشنطن تناقش مع المصنعين إرسال متعاقدين إلى أوكرانيا لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية في خدمة المعدات الغربية حيث قال: "لست على علم بأي سياسة للبنتاغون بشأن الشركات الخاصة واتخاذ قرارات بشأن إرسال أو عدم إرسال متعاقدين إلى أوكرانيا"، وأشار بالاتصال بوزارة الخارجية للتعليق على هذه المسألة، لأنها عادة ما تكون مسؤولة عن توصيات بشأن سفر مواطني الولايات المتحدة إلى دول أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناطق الصراع.

وأوضح رايدر: "نحن نركز على تنظيم الاستشارات عن بعد بشأن الصيانة، بينما يقوم الأوكرانيون بالصيانة نفسها".

وذكرت واشنطن إنه ليس لديها ما تعلنه عن نوع جديد من المساعدة العسكرية لكييف.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، بأن بلادها تتشاور مع الحلفاء وكييف.

ولم تستبعد الإدارة الأمريكية أبدا إمداد أوكرانيا بالدبابات، لكن في الوقت الحالي ليس لديها ما تعلنه عن نوع جديد من المساعدة العسكرية.

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المصدر: تاس