البيت الأبيض: جماعة "فاغنر" منظمة إجرامية دولية وسنفرض عقوبات عليها

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة قررت تصنيف شركة "فاغنر" العسكرية الروسية "منظمة إجرامية دولية" وستفرض عقوبات عليها.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة، إن "وزارة الخزانة تصنف "فاغنر" كمنظمة إجرامية دولية خطيرة... وبناء على هذا التصنيف سنفرض الأسبوع المقبل عقوبات إضافية ضد "فاغنر" وشبكة دعمها في عدة قارات".

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وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تواصل متابعة أنشطة "فاغنر" في أوكرانيا.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلا عن مصادرها بأن وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات إضافية ضد الشركة التي أدرجتها السلطات الأمريكية على قوائمها السوداء.

وكانت التقارير الإعلامية تفيد في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس تصنيف شركة "فاغنر" تنظيما إرهابيا.

المصدر: تاس