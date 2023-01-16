غروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسع وجودها في أوكرانيا لتفادي وقوع حادث نووي

صرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن إدارة الوكالة الدولية تعمل على رفع أعداد طواقمها في أوكرانيا، بهدف المساعدة في تفادي وقوع حادث نووي أثناء الصراع.

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وكتب غروسي عبر "تويتر"، "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى جاهدة لتفادي وقوع حادث نووي خلال الصراع الجاري في أوكرانيا، ولذلك فهي تعمل على رفع أعداد طواقمها هناك، وأنا فخور بقيادتي لهذه المهمة، وسننشر طاقم البعثة في جميع محطات الطاقة الكهروذرية في أوكرانيا، للمساعدة في تحقيق الأمن والأمان النوويين".

.@IAEAorg is expanding its presence in #Ukraine to help prevent a nuclear accident during the ongoing conflict. I’m proud to lead this mission to 🇺🇦, where we’re deploying in all of the country’s NPPs to provide assistance in nuclear safety & security. pic.twitter.com/hks7jMpLBj — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023

وأفاد غورسي، في وقت سابق، بأنه سيزور أوكرانيا، لتوزيع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على محطات الطاقة الكهروذرية هناك.

المصدر: نوفوستي