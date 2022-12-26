الخارجية الروسية: أي تنبؤ حول نهاية الأزمة الأوكرانية غير وارد الآن

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، بأنه طال أمد الأزمة الأوكرانية وقد اتخذ طابعا طويل الأمد، وأي تنبؤ حول موعد نهايته أصبح الآن غير وارد.

وقال الدبلوماسي: "أي توقعات اليوم بشأن نهاية الأزمة الأوكرانية، قد تصبح غير واردة، المواجهة العسكرية أصبحت طويلة الأمد".

وأشار غالوزين، إلى أن الغرب مستعد "لانتصار كييف الكامل وغير المشروط" مع "عودة" جميع المناطق الروسية الجديدة إلى أوكرانيا (جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكذلك شبه جزيرة القرم).

وأضاف نائب الوزير: "علاوة على ذلك، يتوقع الغربيون منا أيضا دفع التعويضات وإعادة بناء أوكرانيا، ويتحدثون عن نواياهم بعقد المحاكم، وإدانة قيادة بلادنا ومحاسبتها".

وأوضح: "بعبارة أخرى، وفقا لمنطق كييف والغرب، يجب علينا الانسحاب من الأراضي المحررة، وإعادة إعمار كل ما تم تدميره، ودفع تعويضات، والذهاب إلى السجن.. وبعد ذلك فقط سيعود الأوكرانيون إلى المفاوضات".

وقال الدبلوماسي "هذه الشروط المسبقة لا يمكن أن تكون أساسا لمحادثة بناءة"، مستهزئا، بالعبثية التي يريدها الغرب وكييف، مشيرا إلى أنه لو لم يصبح زيلينسكي رئيسا وواصل لعب دوره في برنامج KVN التلفزيوني الفكاهي الروسي لتقديم إجابات مضحكة للأسئلة ولعب أدوار معدة مسبقا.

المصدر: تاس